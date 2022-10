Orkanen Ian når South Carolina efter dødstogt gennem Florida

Natten til torsdag lokal tid blev Ian nedklassificeret til en tropisk storm, men på vej mod South Carolina har den altså igen ramt orkanstyrke.

Det er ventet, at Ian vil svækkes hurtigt, når den bevæger sig ind over South Carolina. Ifølge NHC vil der ikke være meget tilbage af stormen, når den bevæger sig over det vestlige North Carolina eller Virginia sent lørdag aften lokal tid.

Georgetown har en befolkning på omkring 10.000 og er et yndet turistmål. Byen er kendt for sine egetræsgader og har flere end 50 steder, der er registreret som historiske steder. Byen blev stærkt beskadiget under orkanen Hugo i 1989.

Selv inden Ian gik i land på South Carolinas kyst, styrtede regnen voldsomt ned i Charleston. Videooptagelser på sociale medier viser oversvømmede gader i havnebyen, der er særligt sårbar over for netop oversvømmelser.