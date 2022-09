Orkanen Ian er gået i land i Florida med voldsom kraft

Det er dog forventningen, at Ian vil tabe noget af pusten, efterhånden som den bevæger sig hen over land, men at den formentlig stadig vil forårsage store ødelæggelser.

Både i form af ødelagte huse og smadret infrastruktur og i kraft af oversvømmelser, der allerede nu præger store del af den sydvestlige del af staten.

Blandt andet byer som Naples og Fort Myers er hårdt ramt af de stigende vandmasser, der bliver presset ind over land som følge af de kraftige vindstød.

Ian har allerede forårsaget store skader i Cuba, som den passerede tirsdag på sin vej nordpå.