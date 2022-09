Orkanen Ian har mørklagt hele Cuba og har kurs mod Florida

Teknisk direktør for den elektriske fagforening i Cuba Lázaro Guerra oplyser, at en fejl på landets elnet har påvirket infrastrukturen. Fejlen er delvist forbundet med orkanen, siger han ifølge statsdrevne medier.

Guerra oplyser, at myndighederne vil arbejde natten igennem og tidligt onsdag for at genoprette strømmen.

Natten til onsdag dansk tid har Ian kurs mod den amerikanske delstat Florida, hvor millioner af indbyggere er blevet opfodret til at lade sig evakuere.

Flere end 2,5 millioner indbyggere i Florida har fået besked om at lade sig evakuere, inden Ian ventes at ramme et sted langs delstatens golfkyst onsdag aften lokal tid som en kategori 3- eller 4-orkan.