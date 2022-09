Boeing indgår milliardforlig i sag om dobbelt flystyrt

Den amerikanske flyproducent Boeing har indgået et forlig i en sag om flyet af typen 737 Max, der var centrum i to flystyrt, som endte med at koste i alt 346 mennesker livet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Boeing er gået med til at betale 200 millioner dollar for at have misledt investorer om flyenes sikkerhed, efter at den første ulykke skete. Det svarer til 1,5 milliarder kroner.