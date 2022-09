Demokrat knuste Sarah Palins drøm om politisk comeback

Hun er tvunget til allerede at søge om genvalg til november, da hun er valgt som erstatning for republikaneren Don Young, som døde i marts.

- Jeg er beæret og ydmyg over den støtte, jeg har fået fra hele Alaska, udtaler Mary Peltola i en erklæring ifølge AP.

Resultatet er en skuffelse for Sarah Palin, som ønsker at gøre politisk comeback, 14 år efter at hun blev verdenskendt, da præsidentkandidat John McCain valgte hende som sin makker i præsidentvalget i 2008.

Hun havde en baggrund som populær borgmester og guvernør i Alaska, men i valgkampen gjorde hun sig mest bemærket for sin mangel på politisk erfaring på den store scene.