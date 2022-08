Sløv respons på skoleskyderi koster Uvalde-politichef jobbet

- På Robb Elementary School undlod de tilkaldte politifolk at følge deres uddannelse i aktive skudsituationer, og de prioriterede deres egen sikkerhed højere end at redde de uskyldige ofres liv, lød den hårde konklusion i rapporten.

Betjentene på stedet skulle ifølge rapporten have erkendt, at Pete Arredondo ikke kunne lede betjentene inde fra skolen på effektiv vis. Men ingen henvendte sig til at ham for at hjælpe til med at kommandere politistyrken.