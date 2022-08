Harvey Weinstein får tilladelse til at anke voldtægtsdom

Der skal meget til, for at en sag går om, men Weinstein er ”lettet over beslutningen”, lyder det fra en af hans advokater, Arthur Aidala, der har talt med den tidligere filmmogul i fængslet.

- Han håber på, at domstolen vil komme frem til, at han ikke fik en retfærdig rettergang, og at hans dom bliver omstødt. Han fastholder sin uskyld, som han hele tiden har gjort, siger advokaten.

Harvey Weinstein har produceret kæmpefilm som ”Pulp Fiction” og ”Shakespeare in Love”.

Da metoo-bevægelsen startede, stillede en række kvinder sig frem og beskyldte Weinstein for at have voldtaget dem.