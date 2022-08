Pulido fortæller, at de to fly styrtede ned ved lufthavnen, mens de forsøgte at lande. Ulykken skete lige før klokken 15.00 lokal tid.

Ifølge den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA) er der tale om et Cessna 340-fly med to personer om bord og et Cessna 152-fly med én person om bord.

Begge fly var i færd med at lande, da de kolliderede, oplyser FAA.

Den lokale avis The Pajaronian skriver, at de omkomne er to mænd, en kvinde og en hund.

Et øjenvidne ved navn Steve fortæller til avisen, at flyenes vinger ramte hinanden, da de forsøgte at lande. Et af flyene blev angiveligt vendt på siden, før det styrtede ned ved starten af landingsbanen.