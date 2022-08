Rudy Giuliani efterforskes for påvirkning af amerikansk valg

Advokater for Donald Trumps tidligere personlige advokat Rudy Giuliani siger, at Giuliani er genstand for en efterforskning om muligt forsøg på ulovlig påvirkning af resultaterne af præsidentvalget i 2020 i USA.

Det skriver New York Times mandag.

Efterforskningen finder sted i delstaten Georgia.

Giuliani er sat til at møde for en storjury onsdag i byen Atlanta, efter at en dommer har beordret ham til at efterkomme en stævning.