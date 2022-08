Agent: Rushdies lange vej mod bedring er begyndt

Sønnen tilføjer, at Rushdie fortsat er i kritisk tilstand og modtager lægebehandling.

Hverken han eller agenten kommer ikke med yderligere detaljer i e-mailen, som flere andre medier også har bragt.

Meldingen kommer i forlængelse af artikler natten til søndag dansk tid fra New York Times og det amerikanske nyhedsbureau AP, der beskrev en lignende udvikling - dog uden at agenten udtalte sig direkte. I den forbindelse lød det også, at Rushdie igen var begyndt at tale.

Den 75-årige Rushdie blev fredag angrebet under en forelæsning i staten New York. En 24-årig mand, Hadi Matar, mistænkes for overfaldet. Matar blev overmandet på den scene, hvor Rushdie skulle tale, og anholdt.

Lørdag oplyste den lokale anklagemyndighed i Chautauqua i New York, hvor angrebet skete, at Matar er sigtet for drabsforsøg og overfald. Matar har erklæret sig ikke skyldig i anklagerne.