Rushdies overfaldsmand er sigtet for drabsforsøg

Forbundspolitiet FBI har ransaget hans bolig i Fairview.

Anklager Jason Schmidt tilføjer, at politiet i både New York og New Jersey arbejder på at finde ud af, hvordan angrebet blev planlagt og forberedt.

Efterhånden som efterforskningen skrider frem, kan der komme flere sigtelser mod den 24-årige.

Rushdie blev stukket i halsen og overkroppen under et foredrag. Efter flere timer på operationsbordet ligger den britisk-indiske forfatter nu i respirator. Hans tilstand betegnes som alvorlig.

Han kan ikke tale, har lægerne oplyst. Hans agent har meddelt, at nerverne i Rushdies ene arm er beskadiget, at hans lever ligeledes blev ramt, og at han formentlig vil miste et øje.