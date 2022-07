Passiv eksbetjent får tre års fængsel i sag om George Floyd

Her forsøgte de at tage Floyd til afhøring, fordi han var under mistanke for at have brugt en falsk 20 dollarseddel til at købe cigaretter.

Episoden udviklede sig, og Derek Chauvin placerede sit knæ på Floyds hals. Knæet forblev der, selv om Floyd flere gange sagde, at han ikke kunne trække vejret og endte med at dø af det.

Kueng havde ifølge anklagere i otte minutter sit knæ på Floyds underkrop. Men det er altså hans manglende indgriben over for Chauvin, som han dømmes for.

Ifølge anklagere burde de tre andre betjente, heriblandt Kueng, som så på, mens Floyd blev dræbt, ud fra deres træning og ud fra ”basal menneskelig anstændighed” have vidst, at de havde pligt til at gribe ind, mens Floyd bad for sit liv og til sidst var livløs under Chauvins knæ.