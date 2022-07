Stabschef for Trumps vicepræsident undsiger Trump

Sagen er anderledes end den, som er blevet undersøgt af et særligt udvalg i den amerikanske Kongres.

Short har afgivet forklaring i en sag, som føres af det amerikanske justitsministerium, og afhøringen af en så centralt placeret embedsmand er ifølge nyhedsbureauet Reuters et tegn på, at efterforskningen er ved at spidse til.

Det står ikke klart, hvad han har fortalt efterforskerne - eller for den sags skyld hvad han er blevet spurgt om.

Han har dog udtalt sig om begivenhederne til CNN, hvor han siger, at det ikke var retvisende at sige, at demonstranterne under stormløbet blot gjorde brug af deres ret til ytringsfrihed.