Steve Bannon dømt skyldig i foragt for USA's kongres

Steve Bannon, den tidligere rådgiver for præsident Donald Trump, er ved et nævningeting i Washington kendt skyldig i foragt for en kongreskomité.

Han har nægtet at vidne over for komitéen, der undersøge angrebet på USA’s kongres 6. januar sidste år.

Her forsøgte tilhængere af Trump med vold at forhindre, at Kongressen godkendte demokraten Joe Biden som vinderen af præsidentvalget.