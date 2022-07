USA's våbenlobby hylder masseskyders civile drabsmand

Der gik ikke længe, før den magtfulde organisation National Riffle Association (NRA) skrev på Twitter om hændelsen.

- Vi siger det igen: Den eneste måde at stoppe en slem fyr med en pistol er en god fyr med en pistol, skriver våbenlobbyorganisationen på Twitter.

Organisationen Citizens Committe for the Right to Keep and Bear Arms (CCRKBA), der i lighed med NRA arbejder imod strammere våbenlovgivning, har kommenteret tragedien.

- Vi bærer våben for at forsvare os selv og andre mod kriminelle og skøre mennesker i pludseligt opståede nødsituationer, siger Alan Gottlieb, der er chef for organisationen i en udtalelse.