Nævningetinget til retssag mod Steve Bannon er fundet

Mandag startede retssagen mod Steve Bannon, der var rådgiver for Donald Trump i sidstnævntes embede som præsident i USA.

Den første retsdag gik med at udvælge de nævninger, der skal være med til at fælde dom over Bannon, der er tiltalt for foragt for Kongressen, fordi han før har nægtet at vidne om stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021.