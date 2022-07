Ny rapport afslører 3 centrale detaljer om, hvorfor skoleskyder kunne skyde løs i over en time i Uvalde

1.

Politiet svigtede og prioriterede deres egen sikkerhed højest

Rapporten beskriver, hvordan politifolk spildte »dyrebar tid« på at sikre deres egen sikkerhed i stedet for at prioritere »redning af uskyldige ofre«.

Det er blot den seneste af flere detaljer, der styrker billedet af det, som Steven McCraw, der leder delstatens politi- og sikkerhedsstyrelse, har kaldt en »ynkelig fiasko« af politiarbejde.

Politiet havde undladt at overholde deres skydetræning op til episoden.

Rapporten konkluderer, at manglen på en koordineret indsats »kan have bidraget til tab af menneskeliv, da sårede måtte vente over en time på hjælp, mens gerningsmanden kunne fortsætte med at skyde sporadisk rundt med sit våben«.