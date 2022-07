Op mod 400 politifolk reagerede apatisk under skoleskyderi

Det er allerede slået fast i en tidligere rapport, at en politibetjent havde gerningsmanden på skudhold, men ikke trykkede på aftrækkeren. Rapporten frikendte dog betjenten, fordi han begrundede beslutningen om ikke at skyde med, at han var bange for at misse sit mål og i stedet ramme børn gennem skolens mur.

Selve skolen får også kritik i rapporten fra Texas’ kongreskomité. Ledelsen på skolen havde ikke fået repareret en af skolens døre, som havde været i stykker i flere uger, fastslår rapporten.

Skolens rektor får også kritik for ikke at benytte skolens højttalersystem til at oplyse lærere om, at gerningsmanden var blevet set bevæbnet på skolens areal.

Ifølge organisationen Gun Violence Archive har der indtil videre været 346 masseskyderier i USA i 2022. Gun Violence Archive definerer et masseskyderi som et skyderi, hvor mindst fire personer - ikke inklusive gerningsmanden - mister livet eller bliver såret af skud.