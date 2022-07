USA og Rusland genoptager fælles flyvninger til rumstation

Vestlige lande - herunder USA - har indført skrappe sanktioner mod Rusland, efter at landet invaderede Ukraine den 24. februar.

I marts fik det chefen for Roscosmos, Dmitrij Rogozin, til at advare om, at Vestens sanktioner mod Rusland kan få konsekvenser i rummet.

Han sagde, at Rusland kan få problemer med at styre rumstationen. Dens kredsløb styres fra et kontrolcenter i Ruslands hovedstad, Moskva.

Transporten til og fra ISS blev frem til 2011 varetaget af USA og Rusland. I 2011 skrottede USA sit rumfærgeprogram, og herefter var der kun de russiske sojus-fartøjer tilbage til transporten.

I 2020 kom USA dog med igen via det private rumfirma SpaceX, der ejes af Elon Musk. Firmaet transporterer nu også mennesker og udstyr til og fra ISS.