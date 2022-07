Central Trump-rådgiver vil i kovending nu vidne om stormløb

Han havde egentlig nægtet at møde og vidne for Kongressen. Det særlige udvalg, som efterforsker stormløbet, havde stævnet ham, men det affejede han med, at han som tidligere medarbejder i Det Hvide Hus med rette kunne holde visse samtaler mellem sig selv og præsidenten fortrolige.

I den forbindelse er han blevet tiltalt for foragt for Kongressen. I den sag skal han for retten 18. juli

Det er ukendt præcis, hvilken rolle udvalget mener, at Bannon har spillet i forbindelse med stormløbet.

Det står dog klart, at Bannon havde på fornemmelsen, at situationen ville spidse til den 6. januar.