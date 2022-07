Ghislaine Maxwell har anket fængselsdom i Epstein-sag

60-årige Ghislaine Maxwell har formelt anket sin dom på 20 års fængsel for at have hjulpet sin tidligere kæreste Jeffrey Epstein med at misbruge mindreårige piger.

Det viser retsdokumenter torsdag.

Hendes appel er blevet indsendt, efter at dommer Alison Nathan for halvanden uge siden foretog strafudmålingen ved en domstol på Manhattan i New York City.