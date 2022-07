Betjent forspildte chance for at skyde Uvalde-gerningsmand

- Men den overordnede kunne enten ikke høre ham eller svarede for sent. Betjenten vendte sig for at få det grønne lys fra sin overordnede, og da han vendte sig tilbage mod den mistænkte, var han allerede uhindret gået ind på skolens vestlige gang, står der i rapporten.

Rapporten konkluderer, at et dødeligt skud mod gerningsmanden ville have været passende. Også inden at gerningsmanden skød og dræbte sine ofre.

Den konkluderer dog også, at betjenten gjorde ret i ikke at skyde, hvis han var nervøs for, at et misset skud kunne have bragt børnene i fare.

Uvaldes politistyrke er allerede kommet under enorm kritik af både højtstående embedsmænd i det juridiske departement og politikere for dens håndtering af skoleskyderiet på Robb Elementary School.