»Der har lige været et masseskyderi i Danmark, et land med en af de strammeste våbenlove i Europa. Det er på tide at indrømme, at våbenlovgivning ikke stopper masseskyderier,« skriver Lauren Boebert, der er valgt til kongressen for Colorado.

»Skyderi i København, hvor skydevåben er ulovlige? Oooooh child – jeg kan ikke vente med at se de venstreorienterede forklare, hvordan det kunne ske,« lyder det ligeledes fra Lavern Spicer, der er kandidat til kongressen for partiet i Florida.

Mens de to politikere altså selv ser et argument for, at våbenloves effekt nu er modbevist, er der ikke udbredt enighed i de kommentarspor, som deres erklæringer har affødt.