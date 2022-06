Det blev hyldet som en historisk sejr for modstanderne af USA’s liberale våbenlove, da Senatet torsdag i et sjældent tværpolitisk forlig besluttede at stramme reglerne for køb af våben.

Men sejren var bittersød, som man siger på amerikansk. For blot et par timer tidligere besluttede højesteretsdommerne i bygningen overfor på Capitol Hill i Washington at annullere en lov i delstaten New York, der kun tillader personer med et særligt behov at bære våben uden for hjemmet.