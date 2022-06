Politichef i Uvalde er blevet suspenderet efter skoleskyderi

Pete Arredondo har forsvaret indsatsen i et interview med Texas Tribune. Han sagde, at det primære fokus var at redde så mange børn og læreres liv som muligt.

Han fortalte også, at betjente på stedet først fandt nøglen til klasseværelset, 77 minutter efter at massakren var startet.

Derudover sagde han til avisen, at han ikke så sig selv som ansvarlig for indsatsen på stedet, og at han ikke havde bedt politiet om at holde sig tilbage.

Chefen for styrelsen for offentlig sikkerhed i Texas har dog i en høring sagt, at døren ikke var låst, og at der ikke var beviser for, at betjentene undersøgte døren, mens andre betjente ledte efter en nøgle.

Skoleskyderiet i Uvalde har på ny sat gang i debatten om våbenlovgivningen i USA.