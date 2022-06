Senatorer er enige om lovforslag om at begrænse skydevåben

- Jeg er overbevist om, at vi i denne uge vil vedtage et lovforslag, som vil vise sig at være den mest betydningsfulde lovgivning mod skydevåben, som Kongressen har vedtaget i 30 år. Dette er et gennembrud. Og hvad endnu vigtigere er, så er det et tværpolitisk gennembrud, siger Chris Murphy.

Den tværpolitiske forhandlingsgruppe har arbejdet på at nå frem til en aftale om at begrænse brugen af skydevåben, siden en bevæbnet mand skød og dræbte 19 børn og to lærere på en skole i Uvalde i Texas den 24. maj.

Det skete, mindre end to uger efter at et masseskyderi i Buffalo i New York efterlod ti mennesker døde.

National Rifle Association (NRA), som er USA’s største lobbyistorganisation på våbenområdet, skriver i en pressemeddelelse, at den er imod lovforslaget i Senatet.

- Lovgivningen kan misbruges til at begrænse lovlige våbenkøb, forbryde sig mod lovlydige amerikaneres rettigheder og finansiere politikeres våbenkontrol med føderale midler, skriver NRA.

Organisationen foreslår, at man i stedet forbedrer sikkerheden på skoler og giver bedre adgang til behandling for psykiske lidelser.