Trump kalder høringer om stormløb en hån mod retfærdigheden

Selv om flere af Trumps tidligere rådgivere har afvist hans påstande om valgsvindel som falske, fastholder Trump påstanden om, at præsidentvalget i 2020 blev ”stjålet”.

- Demokraterne har skabt den falske fortælling om 6. januar for at reducere den meget større og mere vigtige sandhed om valgsvindel, skriver Trump.

Medlemmer af kongresudvalget mener desuden at have fundet nok beviser til, at der kan rejses en straffesag mod Trump for ulovligt at forsøge at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020.

På den første dag af de offentlige høringer sagde formanden for kongresudvalget, Bennie Thompson, at Trump stod i spidsen for en sammensværgelse for at underkende sit nederlag til demokraten Joe Biden i det amerikanske præsidentvalg i 2020.