Titusinder demonstrerer i USA mod våbenvold

I Washington D.C. strømmer tusindvis af mennesker lørdag til National Mall, det store grønne område omkring Kongressen og Det Hvide Hus.

Her er der placeret over 45.000 hvide vaser med hvide blomster i. Én vase for hvert menneske, der blev dræbt med et skydevåben i USA i 2020. Godt halvdelen af dem er selvmord.

- Nok er nok, siger byens borgmester, Muriel Bowser, i en tale.