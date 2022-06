11-årig pige genoplever mareridtet i Texas foran Kongressen

11-årige Cerrillo bliver i videoen spurgt, om hun føler sig tryg i skolen. Hun ryster på hovedet og siger, ”fordi jeg ikke vil have, at det sker igen”.

Adspurgt om hun tror, at det sker igen, nikker hun.

Også forældre har onsdag udtalt sig i den amerikanske Kongres.

Felix Rubio og Kimberly Mata-Rubio mistede deres 10-årige datter, Lexi.

De deltog i en ceremoni på dagen for skyderiet, fordi deres datter havde modtaget en særlig pris for at få gode karakterer.

- For at fejre det lovede vi hende, at vi skulle have is samme aften. Vi sagde, at vi elskede hende, og at vi ville hente hende fra skolen, siger Kimberly Mata-Rubio til komitéen ifølge det amerikanske medie CNN.