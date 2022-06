Herefter vil den præsentere de forskellige vidneudsagn, mens de sidste høringer mestendels vil fokusere på Donald Trumps ageren under kongresangrebet.

Toprådgiver i vidneskranken

Et af de mest opsigtsvækkende vidneudsagn vil formentlig være, når Cassidy Hutchinson, en tidligere toprådgiver i Det Hvide Hus, vil blive udspurgt af komitéen.

Hutchinson arbejdede under angrebet som rådgiver for præsidentens daværende stabschef, Mark Meadows. Tidligere har Washington Post afsløret, hvordan Trump ifølge Cassidy skulle have ytret støtte til, at hans egen tidligere vicepræsident, Mike Pence, skulle hænges pga. af sin modstand mod at omgøre valgresultatet fra præsidentvalget i 2020.

Norman Eisen fra Brookings Institute mener derfor, at hun som en slags stjernevidne kan ende med at være den, der giver Trump det afgørende skub ud over rampen i sagen. Akkurat som John Dean gjorde det, da han som eksrådgiver i Det Hvide Hus knyttede sin chef, USA’s tidligere og nu afdøde præsident Richard Nixon, sammen med Watergate-skandalen i 1970’erne.

Andre afviser, at sagen overhovedet vil nå så langt. De peger på, at komitéens arbejde i forvejen er så politiseret, at det vil være svært at overbevise flertallet af den amerikanske befolkning om, at der overhovedet er en sag mod Trump. Komitéen består af to republikanere og syv demokrater.

De to republikanere er Liz Cheney og Adam Kinzinger, der tidligere sammen med otte andre fra Det Republikanske Parti stemte for at stille Trump for en rigsret sidste år i forbindelse med den samme sag.

Deres arbejde i komitéen har skabt massiv republikansk kritik. Herunder fra minoritetslederen for republikanerne i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, der mener, at Kinzinger og Cheney har valgt side til fordel for demokraterne og derfor ikke længere har nogen plads i Det Republikanske Parti.

Kevin McCarthy er i lighed med flere andre republikanere blevet stævnet af komitéen i sagen.