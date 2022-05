Politiet efterforskes i USA's værste skoleskyderi i et årti

Spørgsmålet om, hvorvidt der gik for lang tid, før politiet handlede, kan føre til retssager og endda strafferetlige anklager mod politiet, skriver AP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters forblev næsten 20 politibetjente uden for et klasselokale, mens børn indenfor var i panik og forsøgte desperat at ringe til alarmcentralen.

I alt blev der foretaget otte opkald til alarmcentralen inde fra klasseværelset, mens politiet stod udenfor.

En pige havde blandt andet ringet til politiet klokken 12.03 og fortalt, hvilket lokale den mistænkte gerningsmand befandt sig i.