Anonym vil betale begravelser for skoleskyderiofre i Texas

En anonym donor vil dække omkostningerne for begravelserne af dem, der tirsdag mistede livet i et skoleskyderi i den amerikanske by Uvalde i Texas.

Det siger delstatens guvernør, Greg Abbott, på et pressemøde fredag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Donationen er ifølge avisen The Guardian på 175.000 dollar - svarende til 1,2 millioner danske kroner.