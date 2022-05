Derfor dyppede hun sin hånd i blodet fra en klassekammerat, der lå død ved siden af hende, og smurte sig ind i blodet for at se ud som om, at hun også var dræbt.

Ifølge CNN er Miah Cerrillo så traumatiseret af den grufulde hændelse, hun var vidne til, at hun ikke længere tør tale med mænd. Hun fortæller også til tv-stationen, at klumper af hendes hår er begyndt at falde ud.