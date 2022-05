Joe Biden vil rejse til Texas for at sørge efter skoleskyderi

Udmeldingen har været ventet i kølvandet på tirsdagens tragedie.

Den kommer, samme dag som ægtemanden til en lærer i fjerde klasse, der blev dræbt, mens hun forsøgte at beskytte sine elever på Robb Elementary School, døde af et formodet hjertestop.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

På crowdfunding-hjemmesiden GoFundMe oplyser en kvinde ved navn Debra Austin, der er kusine til den afdøde lærer Irma Garcia, at lærerindens ægtemand, Joe, torsdag mistede livet som følge af en medicinsk nødsituation.

- Jeg tror oprigtigt, at Joe døde på grund af et knust hjerte efter at have mistet sit livs kærlighed, skriver Debra Austin.