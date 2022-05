Frustrerede forældre skyndte på politiet under skoleskyderi

Flere desperate forældre forsøgte tilsyneladende at få politiet til at rykke hurtigere ind, da der var skoleskyderi i den lille by Uvalde i Texas.

Det viser flere videoer fra området omkring Robb Elementary School.

Det var på denne grundskole, at 19 børn og to lærere tirsdag blev dræbt i et af de værste skoleskyderier i USA i årevis.