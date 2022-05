Den amerikanske flåde er ramt af et problem, som den ikke selv kan forklare

Hvis man spørger juridiske rådgivere, der har tæt kontakt til nogle af de personer, der ønsker at forlade flåden før tid, er der dog ingen tvivl om, hvor roden til problemet skal findes.

En af rådgiverne er Stephen Karns, som NBC News har talt med. Han fortæller, at psykiske problemer har spillet en væsentlig rolle i næsten alle af de 1.000 sager om ulovligt fravær eller desertering, som han har været involveret i.

»Militæret kan være et fantastisk sted at være. Men hvis du af den ene eller anden årsag ikke kan lide det, kan det være et meget kvælende og ulykkeligt sted at være,« siger han.

Både han og Lenore Yarger, der arbejder for en ngo, som har specialiseret sig i sager, hvor folk gerne vil forlade det amerikanske forsvar, peger på, at de ofte unge rekrutters kontrakter stort set er umulige at komme ud af. Kontrakterne varierer i længde, men det er ifølge NBC News ikke usædvanligt, at unge ned til 18-årsalderen binder sig for op til seks år.