Undersøgelse: Politi i by hvor Floyd blev dræbt har diskrimineret

Betjente i byen har ifølge undersøgelsen også brugt sociale medier til at overvåge sorte enkeltpersoner og organisationer for sorte, selv om de ikke havde forbindelse til kriminelle aktiviteter.

Efter undersøgelsen blev fremlagt blev det understreget, at undersøgelsen ikke omhandler enkelte personer.

Den 46-årige George Floyd blev dræv 25. maj 2020, da Derek Chauvin holdt sit knæ hans hals i næsten ti minutter.

Drabet blev filmet af en ung pige, og videoen blev set over hele verden.

Det gav stor fremdrift til bevægelsen Black Lives Matter, hvis mål er at bekæmpe politivold mod sorte.

Hundredtusinder af mennesker strømmede ud i gaderne i USA’s byer for at kræve et opgør med racismen i USA og et opgør med en voldelig kultur i amerikanske politistyrker over for sorte.