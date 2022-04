Trump idømt dagbøder for at udvise foragt for retten

Trump har forsøgt at forhindre, at justitsministeren i delstaten New York, Letitia James, får udleveret en række dokumenter fra hans familieforetagende, Trump Organization.

Hun er ved at afslutte en undersøgelse af, om der er begået ulovligheder i firmaet.

Letitia James har tidligere sagt, at hun har beviser for, at Trump Organization har manipuleret med værdiansættelsen af selskabets aktiver.

Hun har bedt Trump om at udlevere mulige beviser i sagen.

Men hans advokat siger, at der ikke findes flere dokumenter.