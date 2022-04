Dødsdømt i USA vælger skydning frem for den elektriske stol

Han blev i 1999 dømt til døden for at have dræbt en ansat i en kiosk.

I en erklæring fredag siger Moore, at han har valgt at blive henrettet ved skydning, men han håber stadig at få omgjort dommen.

Han har udfordret dommen, da han mener, at henrettelsesmetoderne er imod delstatens forfatning.

- Jeg mener, at jeg bliver tvunget til at vælge imellem to forfatningsstridige metoder for henrettelse, siger han.

Han påpeger, at hans modstand mod de to mulige henrettelsesmetoder - skydning eller den elektriske stol - ikke påvirkes af, at han har valgt mellem de to.