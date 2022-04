Dommer har afvist ny retssag til Ghislaine Maxwell trods afsløring

Siden er det kommet frem, at en af nævningene i sagen delte sin egen oplevelse med seksuelt misbrug fra da han var barn under voteringen.

I et brev til dommer Nathan skrev advokat Christian Everdell, at der var ”uomtvisteligt grundlag” for, at Maxwell kunne få en ny retssag for at tjene retfærdighedens interesse.

Den 8. marts måtte dommer Nathan da også have en samtale med den pågældende nævning for at se, om der kunne være noget om snakken.

Men efter næsten en måneds overvejelser er dommer Nathan fredag kommet frem til, at tilfældet var ”uheldigt, men ikke overlagt”.