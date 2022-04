Amazon anklages for igen at blande sig i fagforeningsafstemning

RWDSU repræsenterer blandt andre ansatte i engros- og detailhandel.

Fagforeningen skriver på Twitter, at Amazons opførsel under og op til afstemningen viser ”Amazons åbenlyse forsøg på at lamme arbejderes egne valg og dets afsky for deres ret til at organisere sig”.

- De rydder frokoststuer for fagforeningslitteratur, begrænser ansattes muligheder for at tale sammen, tvinger ansatte til at deltage i møder, hvor de må lytte til anti-fagforeningssnak, skriver RWDSU.

Afstemningen ser sent torsdag aften umiddelbart ud til at ende med et nej til fagforeninger. Men det betyder ikke, at sagen er klappet helt af.