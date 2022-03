Maskeret mand mistænktes for drab på hjemløse i USA

- Det er hjerteskærende og tragisk at vide, at oven i alle de farer, som hjemløse står over for, er der nu også en koldblodig drabsmand løs, siger borgmestrene Eric Adams fra New York og Muriel Bowser fra Washington i en fælles udtalelse, der fortsætter:

- Men vi er sikre på, at vi nok skal få den mistænkte væk fra gaden og i politiets varetægt.

Den mistænkte skal have skudt tre hjemløse mænd i Washington mellem 3. marts og 9. marts. Lørdag 11. marts skal han have angrebet to i New York.

Et af ofrene i Washington mistede livet. Han var blevet skudt og stukket flere gange, og der var blevet sat ild til hans telt.