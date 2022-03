USA fjerner Ruslands handelsstatus og stopper import af vodka

MFN er en slags international handelsstatus, som et land kan tildele et andet.

Det er en af hjørnestenene i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

De 164 medlemslande forpligter sig til at behandle hinanden lige. På den måde kan de drage fordel af lave toldsatser og få handelsbarrierer.

Dette princip om ikke at forskelsbehandle er kendt som MFN.

Kort sagt betyder ophævelsen, at Rusland får sværere ved at handle med USA, siger Biden.

At fratage Rusland denne status kan give mulighed for at pålægge landet højere toldsatser. Dermed får Rusland vanskeligere ved at sælge sine varer til udlandet.

Beslutningen om at fjerne MFN-status for Rusland kommer efter en række hårde sanktioner mod landet.