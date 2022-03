Skuespiller har fået 150 dages fængsel for iscenesat hadforbrydelse

En måned efter det påståede overfald anholdt amerikansk politi skuespilleren, som blandt andet er kendt fra tv-dramaserien ”Empire”.

Ifølge politiet havde Smollett betalt to brødre 3500 dollar, hvilket svarer til cirka 23.500 kroner, for at arrangere overfaldet.

De to brødre, Abimbola og Olabinjo Osundairo, har under deres vidneudsagn i retten bekræftet, at Smollett betalte dem for overfaldet, ligesom han fortalte dem, hvordan det skulle foregå.

Sagen har fået stor opmærksomhed i især amerikanske medier.

Efterfølgende mistede Smollett sin rolle i ”Empire”, som han ellers havde bestridt i fem år.