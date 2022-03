Boston-bombemand bliver alligevel tildelt dødsstraf

En i dag 28-årig mand har fredag - igen - fået dødsstraf, efter at han i 2013 var med til at udføre et dødeligt bombeangreb ved Boston Marathon.

Det står klart efter en afgørelse i USA’s Højesteret.

Her stemte seks ud af ni højesteretsdommere for at tillade dødsstraf til den kirgisisk-amerikanske gerningsmand, Dzjokhar Tsarnaev.