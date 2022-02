Regeringschefer og diplomater fordømmer Ruslands angreb

Diplomater og regeringschefer langer ud efter Rusland for angreb på Ukraine.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), fordømmer på det kraftigste Ruslands angreb mod Ukraine, som fandt sted natten til torsdag. Det skriver han på Twitter. - Rusland bærer det fulde ansvar for denne unødvendige konflikt, skriver han. Dermed slutter han sig til en række regeringschefer og statsledere, der tidligt torsdag morgen har udtrykt deres foragt mod Ruslands angreb på Ukraine.

Ifølge USA’s præsident, Joe Biden, vil Rusland blive mødt med ”strenge sanktioner” efter angrebet. Det har Biden lovet Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i en telefonsamtale torsdag morgen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Biden har også sagt, at USA vil fortsætte med at hjælpe og støtte Ukraine. Desuden vil USA forsøge at samle allierede om sanktioner mod Rusland. Den britiske premierminister, Boris Johnson, har også talt med Ukraines præsident om Ruslands militære operation.

I samtalen har de drøftet, hvilke skridt de nu skal tage efter præsident Putins ”uprovokerede” angreb. Det fremgår af et tweet fra Johnson. – Storbritannien og vores allierede vil reagere beslutsomt, skriver Johnson. Meldingerne kommer, efter at den russiske præsident, Vladimir Putin, natten til torsdag fortalte, at han havde sat en militæraktion i det østlige Ukraine i gang. Ifølge Biden har Putin indledt en decideret krig. - Præsident Putin har valgt en overlagt krig, som vil medføre katastrofale tab af liv og menneskelige lidelser. - Rusland er ene og alene ansvarlig for den død og ødelæggelse, som angrebet vil medføre, siger han i en udtalelse. Også Nato’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, fordømmer angrebet på det kraftigste.

- Endnu engang har Rusland på trods af vores gentagne advarsler og utrættelige forsøg på at føre diplomati valgt aggressionens vej over for en selvstændig nation, siger Stoltenberg.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver torsdag morgen på Twitter, at ”Ruslands handlinger er aldeles uacceptable”, og at de vil få konsekvenser for russerne. Det fremgår ikke af opslaget, som er sendt ud på Statsministeriets Twitter-profil, hvilke konsekvenser hun tænker på.

/ritzau/