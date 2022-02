Sådan kan et russisk angreb på Ukraine udvikle sig

Efter måneders militær opbygning har præsident Putin natten til torsdag igangsat en offensiv ind i Ukraine.

Ifølge Nato-kilder var flere end 110 såkaldte taktiske bataljonskampgrupper (BTG) i forvejen på plads på grænsen til Ukraine, fuldt kampklare. For en uge siden var det 95, for to uger siden 80.

En BTG er e