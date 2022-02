Der var tale om en hadforbrydelse, da tre mænd sidste år jagtede og dræbte en sort mand, Ahmaud Arbery, mens han var ude at jogge i en forstad nær Brunswick i delstaten Georgia.

Det har et nævningeting ved en føderal domstol i USA afgjort tirsdag.

De tre mænd blev sidste år idømt livsvarig fængsel for at jagte Ahmaud Arbery og dræbe ham med skud fra et haglgevær.