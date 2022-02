USA's politi forbereder sig på lastbiler i Washington

Den canadiske hovedstad Ottawas infrastruktur har været kraftigt hæmmet af demonstranter - blandt andet i lastbiler - som har set sig sure på regeringen over en række krav om vaccination mod covid-19.

Særligt har et krav, der gør, at lastbilchauffører skal være vaccineret for at krydse provinsgrænser i Canada og grænsen mellem USA og Canada, vakt harme.

Protestbevægelsen er blevet døbt ”Frihedskonvojen” og har skabt store udfordringer for Canadas premierminister, Justin Trudeau.

Det amerikanske medie Newsweek kunne fredag berette om en gruppe amerikanske lastbilchauffører, som har i sinde at sætte kurs mod på Washington D.C. fra delstaten Californien 23. februar.