Trump og to af hans børn skal vidne i sag om bedrageri

Trump er anklaget for at have brugt ”falske eller vildledende” værdiansættelser til at få en række økonomiske fordele - herunder lån, forsikring og skattefradrag.

USA’s tidligere præsident Donald Trump og hans to ældste børn, Donald Jr. og Ivanka, skal vidne under ed i en civil sag.

Trumps advokater protesterede kraftigt under en to timer lang høring torsdag, og kendelsen bliver sandsynligvis anket.

Hvis den tidligere præsident skal afgive forklaring under ed, kan han dog stadig nægte at svare på spørgsmål med henvisning til amerikansk lov.

Kendelsen er et slag for Trump, der kæmper mod adskillige sager, der truer med at komplicere muligheden for at stille op som præsidentkandidat i 2024.

Den 75-årige Trump har indtil videre ikke svaret direkte på, hvorvidt han stiller op for Republikanerne igen.